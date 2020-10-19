Бесєдін повернувся до тренувань з "Динамо" після допінг-скандалу: фото
25-річний український нападник київського "Динамо" Артем Бєсєдін, який відбуває річну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил, приступив до тренувань з київською командою.
Відповідне фото гравець показав у сторіс інстаграму. На футбольне поле Бєсєдін зможе повернутися 19 грудня 2020 року.
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"В бій", – написав Бєсєдін, поділившись фото з тренажерного залу.
Що відомо про допінг Бєсєдіна?
У допінг-пробі футболіста був виявлений фенотропіл – заборонений стимулятор. Він збільшує мозкову активність і психічну енергію.
Форвард буцімто попросив у клубного лікаря, ймовірно Леоніда Миронова, таблетку від головного болю. Але медик помилково дав йому препарат, в якому діючою речовиною був фенотропіл.
Термін дискваліфікації Бєсєдіна
- УЄФА офіційно дискваліфікувала нападника "Динамо" Артема Бєсєдіна на один рік.
- Рішення Контрольного, етичного та дисциплінарного органу УЄФА від 24 лютого 2020 року набрало чинності і більше не підлягає оскарженню.
- Форвард збірної України пропустить один рік.
- Термін дії санкції починається з 19 грудня 2019 року, коли Бєсєдін був відсторонений від футболу.