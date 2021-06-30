Футболист Динамо уже покинул расположение сборной и вернулся в Киев. Там он пройдет обследование, которое позволит оценить серьезность травмы.

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"К сожалению, большие победы даются нам дорогой ценой! Мы не сможем больше рассчитывать на помощь в следующих матчах на Артема Беседина, разве что на его поддержку, но и она будет для нас дополнительным стимулом! Мы все надеемся, что все обойдется и не будет сильных повреждений! Он вынужденно покидает расположение команды и возвращается в Киев, чтобы пройти полное обследование и вернуться еще более сильным", – написал Шовковский.

Тяжелая травма Артема Беседина