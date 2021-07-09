Підтримка юних уболівальниць

Юні уболівальниці української збірної підтримали команду Андрія Шевченка у чвертьфіналі з Англію на Євро-2020. Матч відбувався у Римі. Упродовж декількох днів у столиці Італії дівчатка зустрічали та проводжали українську збірну біля готелю.

Варте уваги Маленькі близнючки-фанатки збірної України зворушили емоціями під час матчу з Англією: фото

До таких милих фанаток гріх було не підійти та зробити з ними фото. Одним із перших зробив пам'ятну світлину головний наставник "синьо-жовтих" Андрій Шевченко. Тренер підійшов до близнючок біля входу у готель, де Марічка та Міланка зустрічали команду у формі збірної та з українським прапором.



Фанатки України зробили фото із Шевченком / Скриншот із інстаграму Марини Гусак

Ще один із тих, хто сфотографувався із сестрами став футболіст Манчестер Сіті Олександр Зінченко. 24-річний футболіст не лише зробив світлину, а й залишив на згадку свій автограф на футболках милих фанаток. Як мало потрібно для того, щоб зробити дітей щасливішими.



Миле фото близнючок із Зінченком / Скриншот із інстаграму Марини Гусак

Справжніми зірками сестрички Гусак стали під час самого матчу Україна – Англія. Дівчатка потрапили в об'єктиви камер під час прямої трансляції поєдинку. Їх емоцій на трибунах "Стадіо Олімпіко" були безцінні.