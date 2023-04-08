Мідлсбро – Бернлі 1:2
Голи: Акпом, 47 (пен.), – Барнс, 12, Робертс, 66
Одного сезону вистачило "бордовим", щоб повернутися до елітного дивізіону Англії. За сім турів до завершення чемпіонату Бернлі гарантував собі перше або друге місце, пише 24 Канал.
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Фантастичний успіх команди Компані
У матчі 40-го туру Чемпіоншипу підопічні Венсана Компані перемогли Мідлсбро з рахунком 2:1. Вже 12-й хвилині поєдинку досвідчений Ешлі Барнс вивів "бордових" вперед.
Господарі поля відігралися в дебюті другого тайму. Акпом реалізував одинадцятиметровий у ворота Бернлі. Втім, лідери Чемпіоншипу зуміли досягти потрібного результату на 66-й хвилині поєдинку. Гол Коннора Робертса забезпечив перемогу над Мідлсбро та подарував дострокову путівку в АПЛ.
Таким чином Бернлі набрав 87 очок в 39 матчах чемпіонату. На другому місці Чемпіоншіпу впевнено йде Шеффілд Юнайтед (76 очок).
Третя путівка в АПЛ буде розіграна в плей-оф серед команд, які займають з 3 по 6 місця в турнірній таблиці. У цій зоні знаходяться Лутон Таун (68 очок), Мідсбро (67), Міллуол (62) та Блекберн (61).
Клуб українця Тимура Тутєрова Сандерленд не зуміє підвищитися в класі за підсумками сезону. Після 40 матчів "чорні коти" займають 11 сходинку Чемпіоншипу.
Що відомо про Бернлі
- Бернлі є одним з клубів засновників Футбольної ліги в 1888 році.
- "Бордові" двічі ставали чемпіонами Англії: 1920/21, 1959/60.
- Футболісти Бернлі одного разу вигравали Кубок Англії 1913/14.
- Команду тренує чотириразовий чемпіон АПЛ у складі МанСіті Венсан Компані.
- Бельгієць на цій посаді у 2022 році змінив Шона Дайча – нинішнього наставника Евертона.