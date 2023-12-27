В чемпионате Англии 2023-2024 на этой неделе проходят матчи 19 тура АПЛ. В одном из них Борнмут уверенно обыграл Фулхэм со счетом 3:0.
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Лено сорвался
Во время игры произошел скандальный инцидент с вратарем лондонцев Берндом Лено. В конце второго тайма при счете 2:0 немец решил толкнуть болбоя.
Кипер считал, что мальчик с мячом затягивает время, а он хотел возобновить матч как можно скорее. Интересно, что у Бернда уже была жевая карточка, но судья решил не изымать его с поля.
Бернд Лено толкает болбоя / скриншот
После инцидента арбитр попросил всех болбоев отойти от линий поля. Стадион же начал освистывать Лено при каждом прикосновении, но немец во время одной из пауз подошел к парню и извинился за эмоции.
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Как бы там ни было, но кипера может ждать суровое наказание. Похожий инцидент произошел с Эденом Азаром в полуфинале Кубка лиги 2012-2013 между Челси и Свонси. Тогда бельгиец получил трехматчевую дисквалификацию.
Что известно о Бернде Лено
- вратарь является воспитанником Штутгарта, но на профессиональном уровне дебютировал в Байере
- в 2018 году Бернда выкупил Арсенал за 22,5 миллиона фунтов, но там стать основным немец не смог.
- в прошлом году Лено перешел в Фулхэм на 8,5 миллионов и там наконец-то заиграл
- в этом сезоне Бернд провел за "коттеджеров" все 19 матчей чемпионата, оформив пять клиншитов.
- в 2016 году кипер дебютировал за сборную Германии, но за это время провел всего девять матчей в ее составе.
- сейчас Фулхэм занимает 13 место в АПЛ, тогда как Борнмут поднялся на 10-ю позицию.
- основным в составе "вишен" является украинец Илья Забарный, на счету центрбека 5 клиншитов в 18 матчах