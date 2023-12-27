В чемпіонаті Англії 2023-2024 цього тижня проходять матчі 19 туру АПЛ. В одному із них Борнмут впевнено переграв Фулхем з рахунком 3:0.
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Лено зірвався
Під час гри стався скандальний інцидент із воротарем лондонців Берндом Лено. Наприкінці другого тайму за рахунку 2:0 німець вирішив штовхнути болбоя.
Кіпер вважав, що хлопчик з м'ячем затягує час, а він хотів відновити матч якомога швидше. Цікаво, що у Бернда вже була жова картка, але суддя вирішив не вилучати його з поля.
Бернд Лено штовхає болбоя / скріншот
Після інциденту арбітр попросив всіх болбоїв відійти від ліній поля. Стадіон же почав освистувати Лено при кожному дотику, але німець під час однієї з пауз підійшов до хлопця та вибачився за емоції.
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Хай там як, але на кіпера може чекати суворе покарання. Схожий інцидент трапився із Еденом Азаром у півфіналі Кубка ліги 2012-2013 між Челсі та Свонсі. Тоді бельгієць отримав триматчеву дискваліфікацію.
Що відомо про Бернда Лено
- воротар є вихованцем Штутгарта, але на професійному рівні дебютував у Баєрі
- у 2018 році Бернда викупив Арсенал за 22,5 мільйона фунтів, але там стати основним німець не зміг
- минулого року Лено перейшов у Фулхем на 8,5 мільйонів і там нарешті заграв
- цього сезону Бернд провів за "котеджерів" всі 19 матчів чемпіонаті, оформивши п'ять кліншитів
- у 2016 році кіпер дебютував за збірну Німеччини, але за цей час провів лише дев'ять матчів у її складі
- наразі Фулхем посідає 13 місце в АПЛ, тоді як Борнмут піднявся на 10-ту позицію
- основним у складі "вишень" є українець Ілля Забарний, на рахунку центрбека 5 кліншитів у 18 матчах