В субботу, 6 июля, состоялись последние матчи за путевку в полуфинал Евро-2024. В одном из них Нидерланды одолели Турцию.

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Турки снова демонстрировали запрещенные жесты

Во время марша болельщики сборной Турции демонстрировали жест "Серые волки". Этот жест запрещен в ряде стран Европы, поскольку это движение придерживается националистически-экстремистской и антисемитской идеологии.

В пресс-службе полиции Берлина отметили, что марш фанатов не является платформой для политических сообщений.

Эта ситуация вызвала дипломатический спор между Германией и Турцией.

Напомним, что недавно жест "Серые волки" показал и защитник сборной Турции Мерих Демирал после второго забитого гола в ворота Австрии. За это он получил дисквалификацию на два матча от УЕФА.