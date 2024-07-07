У суботу, 6 липня, відбулися останні матчі за путівку в півфінал Євро-2024. В одному з них Нідерланди здолали Туреччину.

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Турки знову демонстрували заборонені жести

Під час маршу вболівальники збірної Туреччини демонстрували жест "Сірі вовки". Цей жест заборонений у низці країн Європи, оскільки цей рух дотримується націоналістично-екстремістської та антисемітської ідеології.

У пресслужбі поліції Берліна зазначили, що марш фанатів не є платформою для політичних повідомлень.

Ця ситуація спричинила дипломатичну суперечку між Німеччиною та Туреччиною.

Нагадаємо, що нещодавно жест "Сірі вовки" показав і захисник збірної Туреччини Меріх Демірал після другого забитого голу у ворота Австрії. За це він отримав дискваліфікацію на два матчі від УЄФА.