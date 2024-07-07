У суботу, 6 липня, відбулися останні матчі за путівку в півфінал Євро-2024. В одному з них Нідерланди здолали Туреччину.
Читайте також Вперше змінився фаворит ЧЄ-2024: суперкомп'ютер оцінив шанси півфіналістів на перемогу в турнірі
Турки знову демонстрували заборонені жести
Під час маршу вболівальники збірної Туреччини демонстрували жест "Сірі вовки". Цей жест заборонений у низці країн Європи, оскільки цей рух дотримується націоналістично-екстремістської та антисемітської ідеології.
У пресслужбі поліції Берліна зазначили, що марш фанатів не є платформою для політичних повідомлень.
Ця ситуація спричинила дипломатичну суперечку між Німеччиною та Туреччиною.
Нагадаємо, що нещодавно жест "Сірі вовки" показав і захисник збірної Туреччини Меріх Демірал після другого забитого голу у ворота Австрії. За це він отримав дискваліфікацію на два матчі від УЄФА.