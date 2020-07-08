Беринчик возвращается? Непобедимый боксер просит выбрать топ-соперника на бой
Непобедимый украинский боксер Денис Беринчик готовится к возвращению на ринг. Серебряный призер Олимпиады-2012 может провести следующий бой уже осенью 2020 года.
32-летний Денис Беринчик намерен провести свой следующий бой осенью. Об этом он сообщил в своем инстаграме.
Читайте также: Украинский боксер Постол проведет бой за титулы WBC и WBO: новая дата поединка
Беринчик просит выбрать соперника
В своем посте Беринчик опубликовал мотивационное видео тренировок.
Также он спросил своих подписчиков, кто должен стать его следующим соперником.
"А вы готовы к осени-2020? С кем из топ-10 WBO или WBC вы бы хотели меня увидеть на ринге?" – написал Беринчик.
Беринчик может выйти на титульный бой
В рейтинге WBO Денис Беринчик занимает четвертую строчку.
WBO планирует организовать мини-турнир на звание официального претендента. В турнире примут участие четверо боксеров, которые занимают самые высокие места в рейтинге.
Следовательно, потенциальными соперниками Дениса могут быть Ли Селби, Райан Гарсия и Эммануэль Тагое.
Титулом WBO в легком весе сейчас владеет украинец Василий Ломаченко.