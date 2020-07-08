Непобедимый украинский боксер Денис Беринчик готовится к возвращению на ринг. Серебряный призер Олимпиады-2012 может провести следующий бой уже осенью 2020 года.

32-летний Денис Беринчик намерен провести свой следующий бой осенью. Об этом он сообщил в своем инстаграме.

Читайте также: Украинский боксер Постол проведет бой за титулы WBC и WBO: новая дата поединка

Беринчик просит выбрать соперника

В своем посте Беринчик опубликовал мотивационное видео тренировок.

Также он спросил своих подписчиков, кто должен стать его следующим соперником.

"А вы готовы к осени-2020? С кем из топ-10 WBO или WBC вы бы хотели меня увидеть на ринге?" – написал Беринчик.

Беринчик может выйти на титульный бой

В рейтинге WBO Денис Беринчик занимает четвертую строчку.

WBO планирует организовать мини-турнир на звание официального претендента. В турнире примут участие четверо боксеров, которые занимают самые высокие места в рейтинге.

Следовательно, потенциальными соперниками Дениса могут быть Ли Селби, Райан Гарсия и Эммануэль Тагое.

Титулом WBO в легком весе сейчас владеет украинец Василий Ломаченко.

Предыдущий бой Беринчик провел 22 февраля в Броварах. Украинец защитил титул интерконтинентального чемпиона мира по версии WBO в легком весе в бою с аргентинцем Эктором Сармиенто.