Непереможний український боксер Денис Берінчик готується до повернення у ринг. Срібний призер Олімпіади 2012 може провести наступний бій вже восени 2020 року.

32-річний Денис Берінчик має намір провести свій наступний бій восени. Про це він повідомив у своєму інстаграмі.

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Берінчик просить вибрати суперника

У своєму дописі Берінчик опублікував мотиваційне відео тренувань.

Також він запитав своїх підписників, хто повинен стати його наступним суперником.

"А ви готові до осені-2020? З ким із топ-10 WBO або WBC ви б хотіли мене бачити в рингу?" – написав Берінчик.

Берінчик може вийти на титульний бій

У рейтингу WBO Денис Берінчик посідає четверту сходинку.

WBO планує організувати міні-турнір на звання офіційного претендента. У турнірі візьмуть четверо боксерів, які посідають найвищі місця у рейтингу.

Відтак, потенційними суперниками Дениса можуть бути Лі Селбі, Раян Гарсія та Еммануель Тагое.

Титулом WBO у легкій вазі наразі володіє українець Василь Ломаченко.

Попередній бій Берінчик провів 22 лютого у Броварах. Українець захистив титул інтерконтинентального чемпіона світу за версією WBO в легкій вазі в бою з аргентинцем Ектором Сармієнто.