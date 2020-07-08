Берінчик повертається? Непереможний боксер просить вибрати топ-суперника на бій
Непереможний український боксер Денис Берінчик готується до повернення у ринг. Срібний призер Олімпіади 2012 може провести наступний бій вже восени 2020 року.
32-річний Денис Берінчик має намір провести свій наступний бій восени. Про це він повідомив у своєму інстаграмі.
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Берінчик просить вибрати суперника
У своєму дописі Берінчик опублікував мотиваційне відео тренувань.
Також він запитав своїх підписників, хто повинен стати його наступним суперником.
"А ви готові до осені-2020? З ким із топ-10 WBO або WBC ви б хотіли мене бачити в рингу?" – написав Берінчик.
Берінчик може вийти на титульний бій
У рейтингу WBO Денис Берінчик посідає четверту сходинку.
WBO планує організувати міні-турнір на звання офіційного претендента. У турнірі візьмуть четверо боксерів, які посідають найвищі місця у рейтингу.
Відтак, потенційними суперниками Дениса можуть бути Лі Селбі, Раян Гарсія та Еммануель Тагое.
Титулом WBO у легкій вазі наразі володіє українець Василь Ломаченко.