Беринчик и его следующий соперник Виорел Симион провели открытые тренировки накануне поединка. Активности состоялись в ТРЦ Gulliver в Киеве.Симион: открытые тренировки боксеров в Киеве – фото

Украинский боксер проведет защиту пояса WBO International. Кроме Беринчика участие в вечере бокса примут Василий Чеботарь и Александр Абрамян, сообщает "Чемпионат".

​К теме: Денис Беринчик – Виорел Симион: прогноз букмекеров на титульный бой

Открытые тренировки боксеров

Завтра, 8 октября, в Equides club соперники проведут десятираундовый бой и пояс.

По словам Беринчика, у его соперника за плечами большой багаж опыта и солидное количество поединков. Симион боксировал со многими известными боксерами и владел региональными титулами по WBC.

По мнению украинца, именно это является самым большим преимуществом румынского боксера. Украинская команда изучила манеру боя Виорела и уже разработала план, как победить соперника.

Что известно о Беринчике?

Украинец провел 13 поединков на профессиональном ринге и все выиграл. Предыдущий раз Денис выходил на ринг 22 февраля, когда победил аргентинца Эктора Сармиенто. Денис – серебряный призер Олимпийских игр-2012.

Виорел Симион на 6 лет старше Дениса, живет и тренируется в Румынии. Боксирует в стойке правши. Виорел провел 25 боев, имеет 22 победы, 9 из которых нокаутами. В свое время владел титулами интерконтинентального чемпиона IBF, чемпиона WBF, интернационального чемпиона по версии WBC, чемпиона WBC Mediterranean. Но в трех последних боях Симион дважды уступил. А последний раз выходил в ринг еще в апреле 2019 года.