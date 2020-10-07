Український боксер Денис Берінчик та його наступний суперник Віорел Сіміон провели відкриті тренування напередодні поєдинку. Активності відбулись у ТРЦ Gulliver, що у Києві.
Український боксер проведе захист поясу WBO International. Окрім Берінчика, участь у вечорі боксу візьмуть Василь Чеботар та Олександр Абрамян, повідомляє "Чемпіонат".
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Відкриті тренування боксерів
Завтра, 8 жовтня, в Equides club суперники проведуть десятираундовий бій та пояс.
Відкриті тренування Берінчика та Сіміона / Фото: Чемпіонат