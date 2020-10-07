Український боксер проведе захист поясу WBO International. Окрім Берінчика, участь у вечорі боксу візьмуть Василь Чеботар та Олександр Абрамян, повідомляє "Чемпіонат".

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Завтра, 8 жовтня, в Equides club суперники проведуть десятираундовий бій та пояс.

За словами Берінчика, у його суперника за плечима великий багаж досвіду та солідна кількість поєдинків. Сіміон боксував з багатьма відомими боксерами та володів регіональними титулами по WBC.

На думку українця, саме це є найбільшою перевагою румунського боксера. Українська команда вивчила манеру бою Віорела та вже розробила план, як перемогти суперника.

Що відомо про Берінчика? Українець провів 13 поєдинків на професійному ринзі і всі виграв. Попередній раз Денис виходив на ринг 22 лютого, коли переміг аргентинця Ектора Сармієнто. Денис – срібний призер Олімпійських ігор-2012.

Віорел Сіміон на 6 років старший за Дениса, живе та тренується у Румунії. Боксує у стійці правші. Віорел провів 25 боїв, має 22 перемоги, 9 з яких нокаутами. Свого часу володів титулами інтерконтинентального чемпіона IBF, чемпіона WBF, інтернаціонального чемпіона за версією WBC, чемпіона WBC Mediterranean. Але у трьох останніх боях Сіміон двічі поступився. А останнє виходив в ринг ще у квітні 2019 року.