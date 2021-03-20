Денис Берінчик (14-0, 8 KO) в п'ятий раз захищатиме пояс WBO International, яким володіє з грудня 2018 року. 21 березня в Броварах українець проведе захист проти чемпіона WBO Latino чилійця Хосе Санчеса (18-1-0, 7 КО). Букмекери оцінили шанси боксерів на перемогу.

Денис Берінчик – Хосе Санчес: прогноз

Денис Берінчик у 2018 році здолав Росекі Крістобаля і виграв титул інтернаціонального чемпіона за версією WBO. Відтоді українець чотири рази успішно захистив титул.

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Берінчик – вкрай талановитий боксер. Інші срібними призерами Олімпійських ігор не стають за визначенням. Крім цього, не дивлячись на свій образ і стиль, який багатьом здається суперечливим, українець дуже працьовитий і часто намагається розбиратися в питаннях, які безпосередньо впливають на його професійну діяльність.

Яким чином Хосе Санчес забрався аж на п'ятнадцяту сходинку рейтингу WBO – невідомо. Санчес ніколи не виїжджав за кордон, боксував лише на батьківщині, бив своїх же ноунеймів. Хтось із журналістів зауважив, що Хосе –третій в рейтингу boxrec серед чилійських боксерів. Варто відзначити, що там всього чотири діючих спортсмена.

Цілком можливо, що перемогою над Санчесом українець гучно заявить про себе в легкій вазі та зможе вийти на поєдинки з такими грізними боксерами, як Річард Коммі, Лі Селбі, Хорхе Лінарес, Франциско Варгас тощо.

Прогноз Favbet

Очевидним фаворитом поєдинку є український боксер. Фахівці оцінюють шанси Дениса здобути свою 15-у поспіль перемогу мінімальним коефіцієнтом 1,01. Шанс, що чилієць переможе Дениса оцінений коефіцієнтом 16. Ще більший коефіцієнт на нічию – 34.

Букмекери пропонують спрогнозувати як завершиться поєдинок. Дострокова перемога Берінчика оцінена коефіцієнтом 1,20. Якщо ж Денис виграє по очках – коефіцієнт 4.

Дострокову перемогу Санчеса букмекери оцінили коефіцієнтом 25. Якщо ж він виграє рішенням суддів – теж 25.

Разом з тим, фанати боксу можуть поставити на те, чи пройдуть боксери всю дистанцію з 12 раундів. Якщо так – коефіцієнт 3,7. Якщо ж ні – коефіцієнт 1,25.