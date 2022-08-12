Тренування за участі Берінчика

Непереможний український боксер прибув у Житомир на запрошення бойового медика 96-ї окремої десантно-штурмової бригади Даніїла.

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Чемпіон WBO International у легкій вазі провів відкрите тренування зі збором коштів для Збройних сил України.

Зібране піде або на автомобіль, або на амуніцію.

Зазначається, що Берінчик відгукнувся на запрошення Даніїла, коли той лікувався від поранень, отриманих внаслідок обстрілу під час повернення з бойових позицій на волонтерському авто.

Ми тут сидимо, у нас мирне небо над землею, а пацани в окопах стоять та тримають територію, на якій ми знаходимось. Всі повинні долучатись, включатись та бути поруч зі своєю країною,

– сказав Берінчик.

Всі охочі потренувались з чемпіоном, та разом зібрали 18 855 гривень, які підуть на підтримку ЗСУ.

Відео тренування у Житомирі

Що відомо про боксера