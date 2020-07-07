Український боксер Денис Берінчик може отримати можливість поборотися за пояс WBO в легкій вазі, яким володіє його співвітчизник Василь Ломаченко.

WBO може організувати міні-турнір на звання офіційного претендента за участю кращих боксерів рейтингу. Про це повідомляє BoxingScene.

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Раніше повідомлялося, що WBO організовує поєдинок між другим і третім номером рейтингу, щоб визначити претендента на титул Ломаченкe. Ними є американець Раян Гарсія (20-0, 17 КО) і ганець Еммануель Тагое (31-1, 15 КО).

Берінчик – Ломаченко

Берінчик зізнався наскільки реальні шанси на його бій проти чемпіона світу за версіями WBA, WBO і WBC Василя Ломаченка.

У боксерів одна вагова категорія. За словами Дениса, якщо йому вдасться вдало виступати та просуватись вгору у рейтингу, тоді він стане прямим претендентом на бій із Ломаченком.

Досягнення Дениса Берінчика: головне

Берінчик – срібний призер Олімпійських ігор (2012).

Срібний призер чемпіонату світу (2011).

Бронзовий призер літньої Універсіади (2013).

Двічі ставав чемпіоном України (2013, 2014).

Заслужений майстер спорту України з боксу.

Денис Берінчик відомий своїми епатажними виходами на бій. У одному із поєдинків (з'явився в костюмі "Супермаріо", а перед цим боксер виїжджав до рингу на коні.

Досягнення Василя Ломаченка