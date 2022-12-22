Денис Беричик 3 декабря победил французского боксера Ивана Менди и отнял у него титул чемпиона Европы EBU. После возвращения в Украину Беринчик посетил военных на передовой.

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Украинский боксер привез чемпионский пояс к своим собратьям в Торец Донецкой области. Фотографиями с передовой Беринчик поделился в Instagram. Чемпион Европы также привез украинским военным разнообразное снаряжение.

"Это вам не просвиры в Лавре делать. Спасибо, что заехал, за ништяки, что не забываешь и поддерживаешь", - подписал фото один из собратьев Беринчика по имени Руслан.

Денис Беринчик вместе со своими собратьями / instagram.com/berinchyk

Денис Беринчик с украинскими военными в Торецке / instagram.com/berinchyk

Отметим, что, в отличие от Дениса Беринчика другой украинский боксер Василий Ломаченко больше внимания уделяет делам церковным. В начале декабря Ломаченко выложил фото с процессом выпекания просвиры – маленького литургического хлеба. Боксер обозначил локацию Киево-Печерская лавра, где прошли обыски СБУ.