Денис Берічик 3 грудня переміг французького боксера Івана Менді та забрав у нього титул чемпіона Європи EBU. Після повернення в Україну Берінчик відвідав військових на передовій.
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Український боксер привіз чемпіонський пояс до своїх побратимів у Торецьк Донецької області. Фотографіями з передової Берінчик поділився у Instagram. Чемпіон Європи також привіз українським військовим різноманітне спорядження.
"Це вам не проскури в Лаврі робити. Дякую, що заїхав, за ніштяки, що не забуваєш та підтримуєш", – підписав фото один з побратимів Берінчика на ім'я Руслан.
Денис Берінчик разом із своїми побратимами / instagram.com/berinchyk
Денис Берінчик з українськими військовими у Торецьку / instagram.com/berinchyk
Зазначимо, що, на відміну від Дениса Берінчика, інший український боксер Василь Ломаченко більше уваги приділяє справам церковним. На початку грудня Ломаченко виклав фото з процесу випікання проскури – маленького літургійного хліба. Боксер позначив локацію Києво-Печерська лавра, де відбулись обшуки СБУ.