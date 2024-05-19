Как украинский казак победил мексиканца: видеообзор чемпионского боя Беринчик – Наваррете

Украинский боксер легкого веса Денис Беринчик впервые в своей карьере стал чемпионом мира. В конкурентном поединке украинец победил титулованного мексиканца Эмануэля Наваррете.

Боксерский поединок между Денисом Беринчиком и Эмануэлем Наваррете состоялся в Сан-Диего на "Pechanga Arena". На кону стоял чемпионский титул WBO в легком весе, пишет 24 Канал.

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Лучшие моменты боя Беринчик – Наваррете

На ринг Беринчик вышел под "Казацкий марш" в камуфляжном костюме и с саблей в руках. Бой прошел в равной борьбе. Ни один из боксеров не собирался уступать.

В 11-м раунде Денис оказался на канвасе, но это не был нокдаун. Украинский боксер просто неудачно зацепился за ногу.

Последние раунды прошли на встречных курсах. Однако ни один из соперников не сумел поймать оппонента. В итоге Беринчик победил Наваррете по итогам раздельного решения судей – 115:113, 112:116, 116:112.

Смотрите видеообзор поединка Беринчик – Наваррете