Боксерський поєдинок між Денисом Берінчиком та Емануелем Наваррете відбувся у Сан-Дієго на "Pechanga Arena". На кону стояв чемпіонський титул WBO у легкій вазі, пише 24 Канал.

До теми Не пропустив бій земляка: емоційна реакція Усика на здобуття Берінчиком чемпіонського титулу

Найкращі моменти бою Берінчик – Наваррете

На ринг Берінчик вийшов під "Козацький марш" у камуфляжному костюмі та із шаблею в руках. Бій пройшов у рівній боротьбі. Жоден з боксерів не збирався поступатися.

В 11-му раунді Денис опинився на канвасі, але це не був нокдаун. Український боксер просто невдало зачепився за ногу.

Останні раунди пройшли на зустрічних курсах. Однак жоден із суперників не зумів спіймати опонента. У підсумку Берінчик переміг Наваррете за підсумком роздільного рішення суддів – 115:113, 112:116, 116:112.

Дивіться відеоогляд поєдинку Берінчик – Наваррете