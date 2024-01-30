Беринчик заслужил этот титульный бой: Красюк сообщил подробности мегафайта

Глава промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк прокомментировал решение WBO санкционировать бой между Денисом Беринчиком и Эмануэлем Наваррете. В ближайшее время стороны определятся с датой и местом боя.

Украинец Денис Беринчик получил возможность завоевать титул чемпиона мира в легком дивизионе. Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала бой 35-летнего боксера и чемпиона WBO во втором полулегком весе Эмануэля Наваррете.

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Когда и где состоится чемпионский бой

По словам Александра Красюка, переговоры с компанией Top Rank, представляющей Наваррете, уже начались. Чемпионский бой планируют провести в конце весны 2024 года. Рассматривают две локации поединка: США или Великобритания. Окончательное решение согласуют в ближайшее время.

Денис Беринчик своим кропотливым трудом заслужил этот поединок. Поэтому решение WBO справедливо, считает промоутер.

Среди всех боксеров в рейтинге WBO Денис действительно больше всего заслуживает этого поединка и это признают и президент WBO и совет директоров. Он девять раз сражался за титул интернационального чемпиона WBO и еще один раз сражался за региональный пояс,

– сообщил Красюк.

Соперник Беринчика имеет большой опыт титульных поединков, но не является фаворитом предстоящего боя.

Я бы не сказал, что Наваррете является более рейтинговым или более опытным, чем Денис. Он на самом деле получил статус претендента на вакантный пояс WBO в более низком весе как суперчемпион и воспользовался правом, которое придает суперчемпионам Всемирная боксерская организация при переходе в высший вес. То есть Наваррете у нас суперчемпион на один вес ниже, чем выступает Денис Беринчик. Таким правом в свое время воспользовался Александр Усик, когда получил возможность на бой с Энтони Джошуа,

– рассказал Красюк.

Денис Беринчик уже начал подготовку к титульному бою. Он вместе со своим тренером Егором Голубом находится в тренировочном лагере в Испании. Потенциальный соперник стал известен еще в ноябре 2023 года.

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