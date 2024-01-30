Беринчик заслужил этот титульный бой: Красюк сообщил подробности мегафайта
Источник:Общественное Спорт
Глава промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк прокомментировал решение WBO санкционировать бой между Денисом Беринчиком и Эмануэлем Наваррете. В ближайшее время стороны определятся с датой и местом боя.
Украинец Денис Беринчик получил возможность завоевать титул чемпиона мира в легком дивизионе. Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала бой 35-летнего боксера и чемпиона WBO во втором полулегком весе Эмануэля Наваррете.
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Когда и где состоится чемпионский бой
По словам Александра Красюка, переговоры с компанией Top Rank, представляющей Наваррете, уже начались. Чемпионский бой планируют провести в конце весны 2024 года. Рассматривают две локации поединка: США или Великобритания. Окончательное решение согласуют в ближайшее время.
Денис Беринчик своим кропотливым трудом заслужил этот поединок. Поэтому решение WBO справедливо, считает промоутер.
Среди всех боксеров в рейтинге WBO Денис действительно больше всего заслуживает этого поединка и это признают и президент WBO и совет директоров. Он девять раз сражался за титул интернационального чемпиона WBO и еще один раз сражался за региональный пояс,
– сообщил Красюк.
Соперник Беринчика имеет большой опыт титульных поединков, но не является фаворитом предстоящего боя.
Я бы не сказал, что Наваррете является более рейтинговым или более опытным, чем Денис. Он на самом деле получил статус претендента на вакантный пояс WBO в более низком весе как суперчемпион и воспользовался правом, которое придает суперчемпионам Всемирная боксерская организация при переходе в высший вес. То есть Наваррете у нас суперчемпион на один вес ниже, чем выступает Денис Беринчик. Таким правом в свое время воспользовался Александр Усик, когда получил возможность на бой с Энтони Джошуа,
– рассказал Красюк.
Денис Беринчик уже начал подготовку к титульному бою. Он вместе со своим тренером Егором Голубом находится в тренировочном лагере в Испании. Потенциальный соперник стал известен еще в ноябре 2023 года.
Беринчик Наваррете: что известно о соперниках
- Напомним, что в 2023 году всеми титулами легкого дивизиона обладал абсолютный чемпион мира Дэвин Хейни. Однако после победы над Василием Ломаченко американец решил сменить дивизион и освободил все пояса.
- Обладатель вакантного титула чемпиона WBO определится в поединке Беринчик – Наваррете.
- К мегафайту украинец подойдет непобежденным. На его счету 18 побед в 18 поединках, в том числе девять досрочных. С 2018 года Беринчик владел титулом WBO International, который защитил восемь раз.
- Наваррете на профи-ринге провел 40 поединков. Мексиканец одержал 38 побед, из них 31 – нокаутом. Он был чемпионом мира WBO в трех дивизионах: втором легчайшем (2018-2020), полулегком (2020-2023) и втором полулегком (владеет поясом с 2023-го).