В своих соцсетях он опубликовал гневный пост о грядущем бое. Однако Стивенсон не объяснил свое недовольство поединком Беринчик Наваррете.
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Гневный комментарий Стивенсона
"Это отвратительно. Отвратительное дерьмо мой ног**р" написал Стивенсон.
После этого Шакурзаявилчто идет из бокса.
Я официально ухожу из бокса. Я буду вечно заниматься в спортзале совершенствуя свое мастерство и помогая следующему поколению стать большим и воплощать свои мечты.
Я не поддерживаю эту слабую боксерскую игру, - сказал Шакур.
Серьезность намерений Стивенсона пока неизвестна.
Что известно о бое Беринчик Наваррете
- Чемпион WBO International Беринчик готовится выйти на ринг против обладателя пояса WBO во втором полулегком весе Наваррете. Командам боксеров дали 15 дней для согласования условий и дать поединок. Если договоренность не будет достигнута, организация проведет промоутерские торги.
- Беринчик непобедимый в профессиональном боксе (18 побед 9 нокаутов) в последний раз сражался в августе прошлого года победив Энтони Игита. Наваррете в ноябре возвел вничью бой против Консейсао.
- Планируется, что чемпионское сражение состоится весной рассматривают несколько локаций: в Соединенном Королевстве США и Саудовской Аравии.