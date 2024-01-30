В своих соцсетях он опубликовал гневный пост о грядущем бое. Однако Стивенсон не объяснил свое недовольство поединком Беринчик Наваррете.

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Гневный комментарий Стивенсона

"Это отвратительно. Отвратительное дерьмо мой ног**р" написал Стивенсон.

После этого Шакурзаявилчто идет из бокса.

Я официально ухожу из бокса. Я буду вечно заниматься в спортзале совершенствуя свое мастерство и помогая следующему поколению стать большим и воплощать свои мечты.

Я не поддерживаю эту слабую боксерскую игру, - сказал Шакур.

Серьезность намерений Стивенсона пока неизвестна.

Что известно о бое Беринчик Наваррете