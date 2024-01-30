Українець Денис Берінчик отримав можливість завоювати титул чемпіона світу у легкому дивізіоні. Світова боксерська організація (WBO) санкціонувала бій 35-річного боксера та чемпіона WBO у другій напівлегкій вазі Емануеля Наваррете.
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Коли та де відбудеться чемпіонський бій
За словами Олександра Красюка, перемовини з компанією Top Rank, що представляє Наваррете, вже розпочалися. Чемпіонський бій планують провести наприкінці весни 2024 року. Розглядають дві локації поєдинку: США або Велика Британія. Остаточне рішення узгодять найближчим часом.
Денис Берінчик своєю копіткою працею заслужив на цей поєдинок. Тож рішення WBO є справедливим, вважає промоутер.
Серед всіх боксерів у рейтингу WBO Денис насправді найбільше заслуговує на цей поєдинок, і це визнають і президент WBO, і рада директорів. Він дев'ять разів бився за титул інтернаціонального чемпіона WBO, і ще один раз бився за регіональний пояс,
– повідомив Красюк.
Суперник Берінчика має великий досвід титульних поєдинків, але не є фаворитом майбутнього бою.
Я б не сказав, що Наваррете є більш рейтинговим чи досвідченішим за Дениса. Він насправді отримав статус претендента на вакантний пояс WBO у нижчій вазі як суперчемпіон та скористався правом, яке надає суперчемпіонам Всесвітня боксерська організація при переході у вищу вагу. Тобто Наваррете у нас суперчемпіон на одну вагу нижче, ніж виступає Денис Берінчик. Таким правом свого часу скористався Олександр Усик, коли отримав можливість на бій з Ентоні Джошуа,
– розповів Красюк.
Наразі Денис Берінчик вже розпочав підготовку до титульного бою. Він разом зі своїм тренером Єгором Голубом перебуває у тренувальному таборі в Іспанії. Потенційний суперник став відомий ще у листопаді 2023 року.
Берінчик – Наваррете: що відомо про суперників
- Нагадаємо, що у 2023 році усіма титулами легкого дивізіону володів абсолютний чемпіон світу Девін Хейні. Проте після перемоги над Василем Ломаченком американець вирішив змінити дивізіон та звільнив усі пояси.
- Володар вакантного титулу чемпіона WBO визначиться у поєдинку Берінчик – Наваррете.
- До мегафайту українець підійде непереможеним. На його рахунку 18 перемог у 18 поєдинках, в тому числі дев'ять дострокових. З 2018 року Берінчик володів титулом WBO International, який захистив вісім разів.
- Наваррете на профі-рингу провів 40 поєдинків. Мексиканець здобув 38 перемог, з них 31 – нокаутом. Він був чемпіоном світу WBO у трьох дивізіонах: другому легшому (2018-2020), напівлегкому (2020-2023) та другому напівлегкому (володіє поясом з 2023-го).