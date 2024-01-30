Українець Денис Берінчик отримав можливість завоювати титул чемпіона світу у легкому дивізіоні. Світова боксерська організація (WBO) санкціонувала бій 35-річного боксера та чемпіона WBO у другій напівлегкій вазі Емануеля Наваррете.

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Коли та де відбудеться чемпіонський бій

За словами Олександра Красюка, перемовини з компанією Top Rank, що представляє Наваррете, вже розпочалися. Чемпіонський бій планують провести наприкінці весни 2024 року. Розглядають дві локації поєдинку: США або Велика Британія. Остаточне рішення узгодять найближчим часом.

Денис Берінчик своєю копіткою працею заслужив на цей поєдинок. Тож рішення WBO є справедливим, вважає промоутер.

Серед всіх боксерів у рейтингу WBO Денис насправді найбільше заслуговує на цей поєдинок, і це визнають і президент WBO, і рада директорів. Він дев'ять разів бився за титул інтернаціонального чемпіона WBO, і ще один раз бився за регіональний пояс,

– повідомив Красюк.

Суперник Берінчика має великий досвід титульних поєдинків, але не є фаворитом майбутнього бою.

Я б не сказав, що Наваррете є більш рейтинговим чи досвідченішим за Дениса. Він насправді отримав статус претендента на вакантний пояс WBO у нижчій вазі як суперчемпіон та скористався правом, яке надає суперчемпіонам Всесвітня боксерська організація при переході у вищу вагу. Тобто Наваррете у нас суперчемпіон на одну вагу нижче, ніж виступає Денис Берінчик. Таким правом свого часу скористався Олександр Усик, коли отримав можливість на бій з Ентоні Джошуа,

– розповів Красюк.

Наразі Денис Берінчик вже розпочав підготовку до титульного бою. Він разом зі своїм тренером Єгором Голубом перебуває у тренувальному таборі в Іспанії. Потенційний суперник став відомий ще у листопаді 2023 року.

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