Камуфляжный костюм и сабля: видео яркого выхода Беринчика в ринг

Денис Беринчик всегда славится своими яркими выходами на ринг. Бой против Эмануэля Наваррете не стал исключением для украинского боксера.

Денис Беринчик проводит титульный поединок по версии WBO против непростого соперника из Мексики. Украинский боксер снова приятно удивил своим выходом в ринг, информирует 24 Канал.

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Крутой выход от Беринчика

На этот раз костюм Беринчика был полностью камуфляжным, а в руках боксера была казацкая сабля. Своим выходом Денис под "Казацкий марш" сразу же завоевал поддержку местной публики в США.

Видео выхода Дениса Беринчика в ринг

Напомним, что бой Беринчика уже является вторым большим поединком с участием украинских боксеров за несколько часов. Ночью 19-го мая Александр Усик победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в хевивейте.