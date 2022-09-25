Беринчик начал подготовку к поединку с Менди: когда боксеры выйдут на ринг
Источник:инстаграм Дениса Беринчика
Украинский боксер Денис Беринчик анонсировал свой предстоящий поединок. Он выйдет на ринг уже в ноябре этого года.
Когда состоится бой Беринчика с Менди
Будущим соперником Беринчика станет обладатель титула EBU Иван Менди. Этот поединок состоится 26 ноября.
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Подготовка уже началась,
– написал Денису своему инстаграмме.
Ранее промоутер Александр Красюк рассказал, почему украинскому нужен этот поединок. По его словам, в случае успешного выступления Беринчика ожидает поединок за звание чемпиона мира.
Напомним, что несколько месяцев назад Денису было не до бокса. В первые дни полномасштабного вторжения боксер вступил в ряды территориальной обороны Киева. Несколько месяцев подряд он помогал украинским военным, в частности, ездил в Харьковскую и Сумскую.
Последний свой бой Беринчик провел в декабре прошлого года. Денис победил россиянина Ису Чаниева и защитил чемпионский пояс WBO International.
Его соперник последний раз выходил на ринг в апреле 2022 года. Тогда Менди получил вакантный пояс EBU, перебоксировав итальянца Джанлуку Челью.