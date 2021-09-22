Беринчик мог провести бой с Кэмпбеллом перед поединком Джошуа – Усик

Денис Беринчик мог побиться в андеркарте боя Энтони Джошуа – Александр Усик. Поединок сорвался из-за ряда причин.

Почему Беринчик не подрался перед боем земляка

Александр Красюк, промоутер Усика, рассказал о том, что сразу два украинских боксера могли подраться накануне боя Александра. У него были планы организовать поединки Митрофанова и Беринчика в андеркарте боя.

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Но ряд препятствий помешал проведению поединка. По мнению Красюка, проводить 8-раундовый бой Беринчику было бы бессмысленным решением. Денис должен выйти на ринг в титульном поединке. 33-летний боксер всегда ярко выходит на ринг, поэтому такое действо заслуживает отдельного внимания.

Мы продаем PPV на Британию – главный источник дохода. Андеркарт строится таким образом, чтобы влиять на количество продаж трансляций. Поэтому там должны драться британцы. Соответственно, соперником Дениса тоже должен был быть британец. Мы думали по поводу одного варианта, но он ушел на пенсию,

– заявил промоутер.

Если бы не было всех этих проблем, то соперником украинца мог бы стать британец Люк Кэмпбелл.

Мы об этом думали. Ну и до последнего не было ясности относительно Беринчика из-за его поединка в кулачных боях, а времени было не так много,

– ответил Красюк.

Последний бой Беринчика