Украинский боксер Денис Берничик едва уложился в свою весовую категорию перед защитой чемпионского титула по версии WBO International в легком весе.

Лимит легкого веса, в которой выступает Беринчик – 61,235 килограмма. Во время взвешивания перед боем вес украинского боксера оказался больше. Поэтому в лимит он уложился только со второй попытки.

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Зато его соперник – румын Виорел Симион показал вес значительно ниже – 60,5 килограмма.



Денис Беринчик и Виорел Симион / Фото K2 Promotions

Напомним, Денис Беринчик 8 октября проведет третью защиту титула WBO International. Бой состоится в Equides Club в селе Лесники под Киевом.

Для Беринчика это будет третья защита титула. Он выступает в весовой категории Ломаченко. И при успешных выступлениях в этом дивизионе, может вскоре рассчитывать и на бой против украинского чемпиона.