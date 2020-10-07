Український боксер Денис Бернічик заледве вклався у свою вагову категорію перед захистом чемпіонського титулу за версією WBO International в легкій вазі.

Ліміт легкої ваги, в якій виступає Берінчик – 61,235 кілограма. Під час зважування перед боєм вага українського боксера виявилася більшою. Тож у ліміт він вклався лише з другої спроби.

До теми: Підбірка унікальних виходів українського боксера Берінчика на ринг: відео

Натомість його суперник – румун Віорел Сіміон показав значно нижчу вагу – 60,5 кілограма.



Денис Берінчик та Віорел Сіміон / Фото K2 Promotions

Нагадаємо, Денис Берінчик 8 жовтня проведе третій захист титулу WBO International. Бій відбудеться в Equides Club в селі Лісники, що під Києвом.

Для Берінчика це буде третій захист титулу. Він виступає у ваговій категорії Ломаченка. І за умови успішних виступів у цьому дивізіоні, може невдовзі розраховувати і на бій проти українського чемпіона.