Беринчик хочет "перехватить" бой против вероятного соперника Камбососа

Денис Беринчик после победы в бою против Исы Чаниева может вернуться в ринг весной 2022 года. Промоутер украинца Александр Красюк назвал вероятного соперника Беринчика.

Лемос – основной вариант для Беринчика

Промоутер заявил, что Беринчик проведет защиту титула WBO International. Непобедимый украинец уже шесть раз защитил свое звание.

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Красюк отметил, что хочет организовать для Беринчика бой против боксера с высоким рейтингом. По его словам, Денис может встретиться с аргентинцем Густаво Лемосом.

Беринчик и Лемос могли встретиться в 2021 году. Красюк ранее подтвердил переговоры с представителями аргентинца , однако бой так и не состоялся.

Красюк рассказал, что пока не получал окончательного ответа от команды Лемоса о встрече с Беринчиком.

Это может быть Густаво Лемос. Так, в прошлый раз этот поединок не сложился, поэтому сейчас мы пробуем, опять же, приложить усилия, чтобы мотивировать Лемоса приехать в Украину. На самом деле пока мы не получили от него окончательного ответа, мы рассматриваем его как основной вариант,

– заявил Красюк.

У Лемоса есть другой соперник