Беринчик готовится к следующему поединку: мощное видео по тренировкам боксера

С первых дней полномасштабной русско-украинской войны Денис Беринчик активно помогает родной стране. Боксер сменил ринг на военную службу.

Возвращение боксера к тренировкам

Боксер приступил к активным тренировкам. Уже в октябре он выйдет на ринг против Ивана Менди.

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В инстаграмм-странице промоутерской компании K2 Promotions Ukraine опубликовали видео по тренировкам Беринчика.

Видео тренировок боксера

Отметим, что Денис сменил боксерский ринг в защиту родной страны после 24 февраля. Боксер вступил в территориальную оборону Киева.

Беринчик помогал местным разбирать завалы в Тростянце Сумской области. Также боксер находился в Харькове.

Ранее Александр Красюк рассказывал о жизни Беринчик после начала полномасштабной войны в Украине. Он заверил, что боксер занимается волонтерской деятельностью.

Что известно о следующем бое Беринчика

В октябре украинец выйдет на ринг против француза с сенегальским происхождением Ивана Менди. Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк уже ездил в Париже, где встречался с его командой и заключил соглашение о поединке.

Последний раз Беринчик выходил на ринг еще в декабре 2021 года. Тогда он победил россиянина Ису Чаниева.