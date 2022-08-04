Беринчик готовится к следующему поединку: мощное видео по тренировкам боксера
Источник:K2 Promotions Ukraine
С первых дней полномасштабной русско-украинской войны Денис Беринчик активно помогает родной стране. Боксер сменил ринг на военную службу.
Возвращение боксера к тренировкам
Боксер приступил к активным тренировкам. Уже в октябре он выйдет на ринг против Ивана Менди.
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В инстаграмм-странице промоутерской компании K2 Promotions Ukraine опубликовали видео по тренировкам Беринчика.
Видео тренировок боксера
- Отметим, что Денис сменил боксерский ринг в защиту родной страны после 24 февраля. Боксер вступил в территориальную оборону Киева.
- Беринчик помогал местным разбирать завалы в Тростянце Сумской области. Также боксер находился в Харькове.
- Ранее Александр Красюк рассказывал о жизни Беринчик после начала полномасштабной войны в Украине. Он заверил, что боксер занимается волонтерской деятельностью.
Что известно о следующем бое Беринчика
В октябре украинец выйдет на ринг против француза с сенегальским происхождением Ивана Менди. Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк уже ездил в Париже, где встречался с его командой и заключил соглашение о поединке.
Последний раз Беринчик выходил на ринг еще в декабре 2021 года. Тогда он победил россиянина Ису Чаниева.