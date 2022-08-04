Повернення боксера до тренувань

Боксер розпочав активні тренування. Вже цього жовтня він вийде на ринг проти Івана Менді.

До теми Красюк привідкрив завісу повернення Берінчика на ринг: дата та майбутній суперник

В інстаграм-сторінці промоутерської компанії K2 Promotions Ukraine опублікували відео з тренувань Берінчика.

Відео тренувань боксера

Зазначимо, що Денис змінив боксерський ринг на захист рідної країни після 24 лютого. Боксер вступив до територіальної оборони Києва.

Берінчик допомагав місцевим розбирати завали у Тростянці на Сумщині. Також боксер перебував у Харкові.

Раніше Олександр Красюк розповідав про життя Берінчика після початку повномасштабної війни в Україні. Він запевнив, що боксер займається волонтерською діяльністю.

Що відомо про наступний бій Берінчика

У жовтні українець вийде на ринг проти француза із сенегальським походженням Івана Менді. Генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк вже їздив у Парижі, де мав зустріч із його командою та уклав угоду про поєдинок.

Востаннє Берінчик виходив на ринг ще у грудні 2021 року. Тоді він переміг росіянина Ісу Чанієва.