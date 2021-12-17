Беринчик и Чаниев прошли взвешивание перед боем: боксеры показали одинаковый вес

Перед поединком между украинским боксером Денисом Беринчиком и россиянином Исой Чаниевым состоялась церемония взвешивания. Оба боксера показали идентичный вес.

Взвешивание перед боем

Оба боксера показали одинаковый вес – 61,2 килограмма, уложившись в лимит легкой весовой категории (до 61,24 кг). После взвешивания Денис и Иса провели дуэль взглядов.

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Бой Беринчик – Чаниев состоится 18 декабря в Броварах в ТРЦ Терминал. Начнется поединок в 22: 00.

Дуэль взглядов / Фото facebook.com/K2Ukraine

Денис Беринчик – Иса Чаниев: что известно