Денис Беринчик – Иса Чаниев: где смотреть

Поединок Денис Беринчик – Иса Чаниев состоится в субботу, 18 декабря, в Броварах. В прямом эфире бой покажет видеосервис MEGOGO. Ориентировочное время начала боя – 22:00.

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Пользователи платформы могут приобрести трансляцию за 29 гривен. Незарегистрированным пользователям придется заплатить 100 гривен.

Денис Беринчик – Иса Чаниев: перед боем