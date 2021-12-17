Денис Беринчик – Иса Чаниев: где смотреть
Поединок Денис Беринчик – Иса Чаниев состоится в субботу, 18 декабря, в Броварах. В прямом эфире бой покажет видеосервис MEGOGO. Ориентировочное время начала боя – 22:00.
К слову Защитит ли Беринчик титул против россиянина Чаниева: прогноз на бой
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Денис Беринчик – Иса Чаниев: перед боем
- В предыдущий раз Беринчик выходил на боксерский ринг в марте 2021 года. Он победил Хосе Санчеса техническим нокаутом в третьем раунде.
- Всего украинец провел 15 боев, в которых одержал 15 побед (9 нокаутом).
- Иса Чаниев провел в профи 18 боев: 15 раз выиграл (7 нокаутом) и трижды проиграл. Свой последний на этот миг бой он провел в июле, когда нокаутировал Нуртаса Ажбенова.
- Чаниев один раз боксировал за пояс чемпиона мира (в 2019 году за титул IBF), но уступил Ричарду Комми.