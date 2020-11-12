Український форвард "Колоса" Євген Селезньов вкотре похизувався своїми боксерськими навичками. Схоже, з такими тренуваннями гравець скоро зможе стати спаринг-партнером Олександра Усика.

Євген Селезньов відомий своїми тренуваннями з боксу. Гравець знову виклав відео у своєму інстаграмі, де він на ринзі видає серії потужних ударів, які скоро за силою не будуть поступатись Олександру Усику.

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Селезньов вийшов на ринг

Раніше форвард проводив спільне тренування з провідним боксером України, де і навчився так вміло боксувати. На ролику видно, що у силі удару Селезньову не можна дорікнути, а от у переміщенню на канвасі ще потрібно повчитись в Олександра.

Гравець коротко підписав відео: "Ніколи не здавайся".

У цьому сезоні 35-річний нападник провів за "Колос" 8 матчів у всіх турнірах, де забив три м'ячі і віддав одну результативну передачу.