Берет пример с Ломаченко: непобедимый Беринчик променял бокс на хоккей – видео

Непобедимый Денис Беринчик берет пример со своего звездного земляка Василия Ломаченко. Чемпион WBO International в легком весе вслед за Ломаченко стал на коньки.

Беринчик стал звездным гостем матча Суперлиги

Денис Беринчик посетил матч хоккейной Суперлиги в Броварах, где обычно проводит свои поединки. Именно в Броварах Денис в жестоком бою одолел Ису Чаниева и защитил свое звание чемпиона WBO International.

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Но 25-го января в Броварах соревновались не боксеры, а хоккеисты. В центральном матче Суперлиги сошлись принципиальные соперники – Сокол и Донбасс.

Старт матчу дал Денис Беринчик. Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года сделал традиционный символический вброс перед встречей лидеров турнирной таблицы Суперлиги.

Смотрите видео вброса Беринчика

Матч закончился со счетом 1:0 в пользу донецкой команды. Донбасс в третий раз в сезоне обыграл клуб из Киева.