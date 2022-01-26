Берінчик став зірковим гостем матчу Суперліги

Денис Берінчик відвідав матч хокейної Суперліги у Броварах, де зазвичай проводить свої поєдинки. Саме у Броварах Денис у брутальному бою здолав Ісу Чанієва та захист своє звання чемпіона WBO International.

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Та 25-го січня у Броварах змагалися не боксери, а хокеїсти. У центральному матчі Суперліги зійшлися принципові суперники – Сокіл і Донбас.

Старт матчу дав Денис Берінчик. Срібний призер Олімпійських ігор 2012 зробив традиційне символічне вкидання перед зустріччю лідерів турнірної таблиці Суперліги.

Дивіться відео вкидання Берінчика



Матч закінчився з рахунком 1:0 на користь донецької команди. Донбас втретє у сезоні обіграв клуб з Києва.