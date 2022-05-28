"Беринчик работает по зову сердца": боксер сменил ринг на войну против оккупанта

С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину Денис Беринчик сделал свой патриотический выбор в пользу страны. Боксер вступил в территориальную оборону.

Красюк: Он работает, помогает ребятам, людям

Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк рассказал о жизни Дениса Беринчика после 24 февраля. Украинский боксер без колебаний вступил в ряды территориальной обороны, а по состоянию на май находится в Киеве.

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Беринчик занимается волонтерской деятельностью. Боксер вместе с другими воинами помогает гуманитарно. О возвращении Дениса на ринг даже не может идти речь.

Он в Киеве, Украине. Он работает, помогает ребятам, людям. Гуманитарно, с воинами. Человек работает по зову сердца. Честно говоря, сейчас мы объективно понимаем, что бокс в Украине в период войны откладывается. Поэтому моя задача сейчас приложить такие усилия, чтобы Беринчик получил то, чего заслуживает,

– сказал Красюк.

Промоутер рассказал, что разговаривал с президентом WBO о предстоящем поединке боксера.

"Несмотря на то, что сейчас в Украине такие сложные времена, чтобы Беринчик получил свой шанс биться за самые высокие титулы мирового бокса. Я этим занимаюсь, у меня есть идея на этот счет. Я, честно говоря, даже на этот счет не информировал Дениса. Несколько. дней назад я общался с президентом WBO, мы обменялись несколькими смс-ками. У меня возникла идея, что мы можем сделать и сейчас мы попробуем над ней поработать", – ответил генеральный директор.

"Беринчик бился или за претендентский, или за чемпионский пояс"

Красюк заверил, что после длительной паузы боксеру будет сложно вернуться на ринг и показывать уровень бокса, который был в лучшие годы. Поэтому промоутер делает все, чтобы вернуть Беринчик к его любимому делу.

Промоутер хочет увидеть Дениса в поединке за претендентский или чемпионский пояс.

Потому что сколько лет быть боксером, время проходит, и вернуться, если пройдет год – два, будет очень сложно, если не невозможно. Поэтому важно сконцентрироваться на этом моменте и приложить максимальные усилия, чтобы дать Беринчику возможность выстрела из плацдарма. Это пока не переговоры ведутся. А сейчас я отрабатываю возможность переговоров. Я хочу создать условия для того, чтобы Беринчик сражался за претендентский или чемпионский пояс,

– добавил Красюк.

Патриотическая позиция боксера