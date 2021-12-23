Атлетик – Реал Мадрид 1:2
Голы: Бензема, 4, 7 – Сансет, 10
Результат, который стал итоговым, оформился уже в первые 10 минут матча. В итоге Реал одержал тяжелую победу над Атлетиком.
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Еще с самого начала матча нападающий Реала Карим Бензема отметился забитым дублем. Француз забил на 4-й минуте матча феноменальный гол. Мяч по невероятной траектории залетел в ворота Хулена Агирресабалы.
Видео шедевра
Через три минуты Бензема отметился еще одним забитым мячом.
Видео второго гола Реала
Этот дубль позволил Реалу оформить 14-ю победу в Ла Лиге.
Хозяева поля ответили соперникам на 10-й минуте матча. Сансет отметился забитым голом. Однако больше клубу из Бильбао забить не удалось.
Видео гола испанца