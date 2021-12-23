Атлетік – Реал Мадрид 1:2
Голи: Бензема, 4, 7 – Сансет, 10
Результат, що став підсумковим, оформився вже в перші 10 хвилин матчу. У підсумку Реал здобув важку перемогу над Атлетік.
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Ще з самого початку матчу нападник Реала Карім Бензема відзначився забитим дублем. Француз забив на 4-тій хвилині матчу феноменальний гол. М'яч по неймовірній траєкторії залетів у ворота Хулена Агірресабали.
Відео шедевру
Через три хвилини Бензема відзначився ще одним забитим м'ячем.
Відео другого голу Реалу
Цей дубль дозволив Реалу оформити 14-ту перемогу у Ла Лізі.
Господарі поля відповіли суперникам на 10-й хвилині матчу. Сансет відзначився забитим голом. Проте більше клубу з Більбао забити не вдалося.
Відео голу іспанця