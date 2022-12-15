У фіналі Мундіалю Франція зіграє проти Аргентини, яка пройшла Хорватію (3:0). Вирішальний матч відбудеться 18 грудня, а поки французи тішаться виходу у фінал ЧС-2022.

Детальніше про матч Казка Марокко закінчилась: Франція на класі виходить у фінал ЧС-2022 – відео голів

Дешам уникнув відповіді про Бензема

На післяматчевій пресконференції головний наставник "Ле Бле" відповів на запитання журналістів. У залі для пресконференцій пролунало запитання про Каріма Бензема, який відновився від травми та може зіграти у фіналі Ч-2022.

Однак Дідьє Дешам не став відповідати на запитання про появу форвард.

Наступне запитання,

– відповів наставник.

Нагадаємо, що Бензема не зіграв жодного матчу на Мундіалі у Катарі. Карім пропустив майже турнір через травму квадрицепса. Відновлення нападника Реала проходило швидше, аніж очікувалось. Тому футболіст вже декілька днів тренується у загальній групі "Королівського клубу".

Однак Бензема сподівається допомогти збірній Франції у вирішальному матчі за трофей. Мадридський клуб вирішив не перешкоджати у цьому нападнику та погодився відпустити його у розташування національної команди.

Тепер все у руках Дешама, адже він буде визначатись зі стартовим складом на гру проти Аргентини. Нагадаємо, що Бензема не виключили із заявки Франції на ЧС навіть попри пошкодження. Тому Карім може отримати нагороду Мундіалю.

Зверніть увагу! Фінал ЧС-2022 Аргентина – Франція відбудеться 18 грудня о 17:00 (за київським часом).