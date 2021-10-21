Бензема избежит заключения на 5 лет по делу о шантаже Вальбуэна
Источник:GFFN
Нападающий Реала Карим Бензема предстал перед судом по делу о шантаже бывшего игрока сборной Франции Матье Вальбуэна. Бензему грозило 5 лет заключения, однако игрок Реала избежит серьезного наказания.
Бензема может получить условный срок
Прокурор попросил для Бензема 10 месяцев тюрьмы условно. Также форварду Реала придется заплатить штраф в размере 75 тысяч евро.
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Максимальное наказание для Бензема могло быть тюремным сроком на 5 лет.
Детали дела
Во Франции 20 октября начались судебные слушания по делу о шантаже Матье Вальбуэна. В 2015 году злоумышленники угрожали Вальбуэну опубликовать видео интимного характера.
В этом деле Бензема обвиняют в том, что он был посредником между преступниками и Вальбуэном.
Бензема не прибыл на суд 20 октября из-за того, что готовится в составе Реала к матчу с Барселоной в чемпионате Испании (24 октября). Пострадавший Вальбуэна заявил, что будет добиваться справедливости.
- Из-за скандального дела Бензема и Вальбуэна были исключены из сборной Франции. Футболисты пропустили домашнее для Франции Евро-2016 и победное для команды ЧМ-2018.
- Только перед Евро-2020 наставник Франции Дидье Дешам решился вернуться в команду. Вальбуэна сейчас выступает в Греции за Олимпиакос.