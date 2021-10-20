Дело Бензема тянется 6 лет

Нападающего Реала обвиняют в том, что он был посредником между преступниками и Вальбуэна, когда того шантажировали. В конце 2015 года преступники угрожали Вальбуэна опубликовать видео интимного характера.

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Судебные слушания начались в Версале 20 октября и продлятся до 24-го числа. Бензема не прибыл на суд из-за того, что находится в составе Реала.

В воскресенье, 24 октября, команда Карима сыграет против Барселоны в чемпионате Испании. Во вторник, 19 октября, Реал встречался с Шахтером в рамках Лиги чемпионов.

Матье Вальбуэна, который сейчас выступает в Греции за Олимпиакос, прибыл на суд. Футболист заявил, что будет добиваться справедливости до конца.

Это дело тянется 6 лет. Почти все (обвиняемые – Спорт 24) здесь, только Карим не появился. Обидно, но что поделаешь. Мы пойдем до конца. Мы ждали 6 лет. Мы пробудем здесь столько, сколько потребуется, чтобы выбросить это из головы,

– сказал Матье.