Бензема может получить условный срок

Прокурор попросил для Бензема 10 месяцев тюрьмы условно. Также форварду Реала придется заплатить штраф в размере 75 тысяч евро.

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Максимальное наказание для Бензема могло быть тюремным сроком на 5 лет.

Детали дела

Во Франции 20 октября начались судебные слушания по делу о шантаже Матье Вальбуэна. В 2015 году злоумышленники угрожали Вальбуэну опубликовать видео интимного характера.

В этом деле Бензема обвиняют в том, что он был посредником между преступниками и Вальбуэном.

Бензема не прибыл на суд 20 октября из-за того, что готовится в составе Реала к матчу с Барселоной в чемпионате Испании (24 октября). Пострадавший Вальбуэна заявил, что будет добиваться справедливости.