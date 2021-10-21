Бензема може отримати умовний термін

Прокурор попросив для Бензема 10 місяців в'язниці умовно. Також форварду Реала доведеться заплатити штраф у розмірі 75 тисяч євро.

До слова У тренера Баварії коронавірус попри повну вакцинацію

Максимальне покарання для Бензема могло бути ув'язнення терміном на 5 років.

Деталі справи

У Франції 20 жовтня розпочалися судові слухання у справі про шантаж Матьє Вальбуена. У 2015 році зловмисники погрожували Вальбуена опублікувати відео інтимного характеру.

У цій справі Бензема звинувачують у тому, що він був посередником між злочинцями та Вальбуена.

Бензема не прибув на суд 20 жовтня через те, що готується у складі Реала до матчу з Барселоною у чемпіонаті Іспанії (24 жовтня). Постраждалий Вальбуена заявив, що буде добиватися справедливості.