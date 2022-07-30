Вербич покинул Динамо ради греческого Панатинаикоса

После старта в Лиге чемпионов киевское Динамо потеряло одного из двух легионеров. Команду покинул словенец Беньямин Вербич.

Минус еще один легионер

29 июля Панатинаикос официально объявил о подписании бывшего динамовца. Греческий клуб заключил контракт с Беньямином Вербичем до конца июня 2025 года.

Читайте также Александр Кучер – новый главный тренер Днепра-1

Словенец воспользовался новым правилом ФИФА и покинул досрочно покинувшее Динамо.

В новом сезоне Вербич успел провести в бело-синей футболке два матча. Оба были сыграны в квалификации Лиги чемпионов против Фенербахче. Беньямин помог киевлянам пройти в третий круг турнира. Если в первом матче Динамо расписало мировую 0:0 с турками, то уже на выезде одержало волевую победу – 1:2.

Динамо в своих соцсетях поблагодарило футболиста за работу и пожелало удачи в новой команде.

Дебютировать в составе нового клуба словенский футболист может уже 4 августа. В этот день Панатинаикос сыграет на выезде в третьем круге Лиги конференций против Славии.

Главное о выступлениях Вербича в Динамо