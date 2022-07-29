Преемник Игоря Йовичевича
Днепровский клуб заключил контракт с бывшим тренером Металлиста сроком на 2 года (до 30 июня 2024 года). Именно под руководством Александра Кучера Днепр-1 войдет в новый сезон УПЛ.
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Кучер стал новым тренером команды после довольно скандального ухода возглавил донецкий Шахтер Игоря Йовичевича.
Наставник Днепра-1 определился с новым тренерским штабом клуба, в который вошли Юрий Ушмаев, Андрей Кудымов, Валерий Городов, Евгений Барышников и Александр Грицай.
Сейчас у 39-летнего коуча еще немного времени, чтобы изменить под себя стиль игры команды. Сезон-2022/2023 в УПЛ начинается 23 августа.
Презентация Кучера в Днепре-1: смотрите видео
Также клуб объявил о подписании шести новичков. Футболку Днепра-1 одели: вратарь Владислав Рыбак, полузащитники Руслан Бабенко, Сергей Горбунов, Эдуард Сарапий, Владимир Танчик и форвард Артем Громов.
Рыбак и Сарапий были арендованы на год у харьковского Металлиста. Остальные пришли на контракт.
Что известно о тренерском опыте Кучера
- В конце июля 2020-го играл роль играющего тренера в Металле. В таком амплуа с клубом работал до 5 октября того же года.
- После чего официально возглавил Металл, который впоследствии сменил название более привычным – Металлист. Во главе команда провела 25 матчей.
- Во главе харьковского клуба стал победителем группы "Б" Второй лиги Украины, а уже в следующем сезоне Металлист с Кучером стал чемпионом Первой лиги страны и повысился в УПЛ.
- Днепр-1 стал вторым клубом в тренерской карьере Кучера.