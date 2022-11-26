Странное решение киевлян: Динамо вернуло провального легионера
Источник:инстаграмм Динамо
Расположение киевского "Динамо" пополнилось еще одним легионером. Нигерийский левый вингер Бенито вернулся в Киев.
24-летний футболист получил еще один шанс от тренерского штаба во главе с Мирчей Луческу. Бенито неожиданно для всех вернулся в команду и тренировочный процесс.
Стоит прочесть Do you speak English: украинские арбитры позорно провалили тест от ФИФА
Второй шанс для легионера
По данным Transfermarkt, Бенито находится без клуба, а киевляне простились с вингером еще 1 сентября 2022 года.
Возвращение Бенито в Динамо / Фото из инстаграммы киевлян
Ранее президент Динамо Игорь Суркис тоже отмечал, что Бенито покинет киевский клуб.
Динамо после 13 сыгранных матчей идет вплотную к тройке лидеров украинского первенства. Киевляне имеют в своем активе 26 очков. Столько же у третьей Зари.
Интересно, зачем киевский клуб вернул безрезультативного Бенито.
Провальный трансфер Динамо
- В сентябре 2020 года Бенито стал футболистом Динамо. Бенито сменил российский Тамбов на столицу Украины.
- В футболке киевлян провел один матч, а точнее всего 5 минут. Дебют прошел в домашнем поединке против Александрии (5:1) в УПЛ. Больше "бело-синих" не сыграл. Поэтому этот трансфер можно назвать никудышным.
- Ездил в аренду в Олимпик и хорватскую Горицу. В Хорватии пробыл до конца июня 2022 года.