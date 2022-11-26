Судьи Александр Шандор и Андрей Коваленко опозорили Украину и себя на международном уровне. Еще год назад оба провалили тест на знание английского языка, который нужно пройти, чтобы получить категорию "арбитр ФИФА".

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Андриюк: Еще раз показала всему миру свое кумовство

Международная ассоциация предоставила еще один шанс украинским рефери. Оба имели один год, чтобы улучшить знание иностранного языка для работы на матчах за пределами Украины.

По словам журналиста Константина Андриюка, Шандор и Коваленко снова провалились на тесте по английскому языку. Украина потеряла два места среди арбитров ФИФА.



Александр Шандор и Андрей Коваленко / Коллаж 24 канала

Представитель СМИ просто "разнес" УАФ и главу комитета арбитров Лучано Лучи за такое кумовство и "решительно" в украинском судействе.

И еще раз показала всему миру свое кумовство решительно и смешную местечковую коррупцию. Давайте все вместе поблагодарим главу комитета арбитров – Лучано Лучи. И давайте, поблагодарим руководителя УАФ – Андрея Павелко. Который десятилетиями помогает успешно разваливать украинский арбитраж,

– написал журналист.

Интересно, что Александр Шандор - сын легендарного арбитра, а теперь наблюдателя УПЛ Андрея Шандора. Дебют в УПЛ пришелся на матч Шахтер - Колос в 2020-м, в котором "горняки" уверенно обыграли кузнецов 2:0.