Бенфика заявила Романа Яремчука на Лигу чемпионов
9 августа 2021 , 20:47Читати новину українською
Источник:УЕФА
Украинский нападающий Бенфики Роман Яремчук включен в заявку клуба на Лигу чемпионов. Он был дозаявлен вместо Шикинью.
Яремчук еще не дебютировал за Бенфику. Встречу чемпионата Португалии с Морейренсе (2: 1) украинец провел в запасе.
Смотрите также Динамо заработало более 5 миллионов евро на трансфере Яремчука в БенфикуВ третьем раунде квалификации Лиги чемпионов Бенфика играет со Спартаком. Первый матч в Москве завершился победой португальской команды со счетом 2:0. Матч ответ состоится 10 августа в Лиссабоне. Начало – в 22:00.
Что известно о переходе Яремчука в Бенфику
- 25-летний Яремчук перешел в Бенфику из Гента в летнее трансферное окно. Контракт с португальским клубом подписан до лета 2026 года.
- В 2017 году Динамо продало Яремчука в Гент за 2 миллиона евро. Журналист Игорь Цыганык сообщал, что в контракте была прописана опция, согласно которой Динамо получит 30% от последующей перепродажи Яремчука. Кроме того, Динамо гарантированно получило 5% от трансфера как платеж солидарности. Этот процент предусмотрен за то, что Динамо воспитало Яремчука.
- Трансфер Яремчука вошел в топ-10 самых дорогих в истории Бенфики. Также переход Романа стал 2 самой доходной продажей для Гента.
- Нападающий сборной Украины Яремчук провел 4 года в Генте. За бельгийский клуб Роман забил 61 гол в 152 матчах.