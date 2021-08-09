Яремчук ще не дебютував за Бенфіку. Зустріч чемпіонату Португалії з Морейренсе (2:1) українець провів в запасі.
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Що відомо про перехід Яремчука в Бенфіку
- 25-річний Яремчук перейшов в Бенфіку з Гента в літнє трансферне вікно. Контракт з португальським клубом підписаний до літа 2026 року.
- У 2017 році Динамо продало Яремчука у Гент за 2 мільйони євро. Журналіст Ігор Циганик повідомляв, що в контракті була прописана опція, відповідно до якої Динамо отримає 30% від наступного перепродажу Яремчука. Окрім того, Динамо гарантовано отримало 5% від трансферу як платіж солідарності. Цей відсоток передбачений за те, що Динамо виховало Яремчука.
- Трансфер Яремчука увійшов у топ-10 найдорожчих в історії Бенфіки. Також перехід Романа став 2 найприбутковішим продажем для Гента.
- Нападник збірної України Яремчук провів 4 роки у Генті. За бельгійський клуб Роман забив 61 гол у 152 матчах.