Яремчук ще не дебютував за Бенфіку. Зустріч чемпіонату Португалії з Морейренсе (2:1) українець провів в запасі.

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У третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів Бенфіка грає зі Спартаком. Перший матч в Москві завершився перемогою португальської команди з рахунком 2:0. Матч відповідь відбудеться 10 серпня в Лісабоні. Початок – о 22:00.

Що відомо про перехід Яремчука в Бенфіку