Бенфика выставила Яремчука на трансфер, – СМИ

Бенфика планирует указать "на дверь" Роману Яремчуку. Португальский клуб остался недоволен игрой украинского форварда.

Неожиданное решение Бенфики

По информации издания, "орлы" уже выставили нападающего сборной Украины на трансферный рынок. Бенфика хочет выручить за трансфер Романа Яремчука не менее 17 миллионов евро.

Стоящее Владислав Супряга – игрок Сампдории

Португальцы хотят вернуть в бюджет клуба деньги, которые они потратили на переход украинца. Скорее всего, что следующей остановкой Яремчука станет английский чемпионат. Роман может стать одноклубником Виталия Миколенко в Эвертоне.

Бенфика осталась недовольна игрой Романа, поэтому хочет продать его в другую команду.

Карьера Яремчука в Бенфике

Роман Яремчук пришел в португальский клуб в июле 2021 года.

В сезоне-2021/2022 отыграл 29 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 5 ассистов.

Его соглашение с Бенфикой рассчитано до 30 июня 2026-го.